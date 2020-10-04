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    Aliyev: Ordumuz Ermenileri iti kovar gibi kovuyor

    Aliyev: Ordumuz Ermenileri iti kovar gibi kovuyor

    İlham Aliyev, ekranlardan halka Ermeni işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken, "Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor" ifadesini kullandı.
    • AA
    • 04.10.2020 - 20:39
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    İşgalci Ermenistan'a karşı başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka seslendi.

    Aliyev, bugün Cebrail, Karkulu, Şükürbeyli, Çereken, Taşkesen, Horovlu, Mahmudlu, Caferabad, Yukarı Maralyan ve Decal kentlerinin de ele geçirilerek işgalden kurtarıldığını söyledi.

    "İTİ KOVAR GİBİ KOVUYORUZ"

    Başta meselelerin görüşmelerle çözülmesinden yana olduklarını söyleyen Aliyev,  "Bize ait olanı istedik. Sabır gösterdik. Ancak Ermenistan’ın saldırganlığı daha da arttı, daha da azgınlaştı. Barış yoluyla olsun istedik, ama bu cevapsız kaldı. Hesap ediyorlar ki biz onunla barışacağız. Biz gösterdik kim kimdir. Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor. Sen kimsin bize şart koyuyorsun? Şimdi koy, görelim bakalım.” ifadelerini kullandı.

    Aliyev: Ordumuz Ermenileri iti kovar gibi kovuyor VİDEO

    Aliyev: Ordumuz Ermenileri iti kovar gibi kovuyor #1

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