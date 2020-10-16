Aliyev: Savaşın gidişatını Türk SİHA'ları değiştirdi

Türkiye'den satın alınan SİHA'larla Ermenistan ordusunun 1 milyar dolarlık silahının imha edildiğini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, en çok destek gördüğü ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

A Haber canlı yayınına konuk olan Aliyev, Türk SİHA'larının rolüne dikkat çekti.

"SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ.."

"Biz düşmanın hedeflerini imha etmek için mutlak pilotsuz hava araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ve çok mutluyuz ki kardeş Türkiye bu İHA'ları, SİHA'ları üretmeye başladı. Azerbaycan Türkiye dışında ilk ülkelerdendir ki bu SİHA'ları alabildi." diyen Aliyev, "Yalnız Türkiye üretimi SİHA'larla 1 milyar dolardan fazla Ermeni silahı imha edildi. Bu durum savaşın gidişatını çok değiştirdi." şeklinde konuştu.

ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ateşkes ile toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler. Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği.

İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatlarla ilgili bizde herhangi bir bilgi yok. Aksine İran ve Gürcistan silah sevkini önlemek için sınır kapılarını kapattı.

Her iki ülke de teşekkür ederiz.

RUSYA'DA YAŞAYAN ERMENİ İŞ ADAMLARI..

Bize gelen bilgiye göre Ermenistan bu dönemde Ermenistan 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır.

Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları.

Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için.

Rusya'dan kaçak yollarla alınan füzeler gönderiliyor.

Biz Rusya resmi organları tarafından da açıklama yapıldı ki Rusya Ermenistan'a silah göndermiyor.

Bu silahlar Ermeni zenginler tarafından alınıp kaçak yollardan Ermenistan'a gönderiliyor.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hiç Ermenistan tarafına geçmedik. Biz öz toprağımızda kendimizi savunuyoruz. Ama aynı zamanda Ermenistan arazisinde bize karşı çok tehlikeli silahlardan istifade edeceklerse bu devam edecekse bunlar bizim için kanuni hedefler olacak. Bunu herkes bilsin."