Aliyev: Sonuna kadar bu yolda gideceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararlılık mesajı vererek, "Bizi kimse durduramaz."dedi.

Azerbaycan ordusu, 30 yıla yakın bir haksızlığın karşısında, kararlı yürüyüşünü devam ettiriyor.

İşgalci sıfatıyla Karabağ'ı elinde bulunduran Ermenistan'a karşı yürütülen operasyonlarda 8 köy daha kurtarıldı.

Kutlu davada her geçen gün bir adım daha atan Azerbaycan'da, yönetimden halka her fert kararlılık içinde.

Bu kararlılığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyaya bir kez daha duyurdu.

"BİZİ KİMSE DURDURAMAZ"

Azerbaycan'ı bu yürüyüşünde kimsenin durduramayacağını söyleyen Aliyev "Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Aliyev, "Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak." ifadelerine yer verdi.