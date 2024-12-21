Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır’ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) zirvesi çerçevesinde Azerbaycan'ın üyeliğinin oy birliğiyle kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, mektupta Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizin D-8'e kabul edilmesinin teşkilatın güçlenmesine hizmet edeceği yönündeki sözleriniz için size minnettarım. Türkiye'nin öncülüğünde 28 yıl önce kurulan bu organizasyon gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki rolünü artırmak, ekonomik ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, yeni fırsatlar açmak ve uluslararası alandaki konumlarını güçlendirmek için etkin bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kahire'de D-8'in genişlemesiyle ilgili alınan tarihi kararın Azerbaycan'a duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi ve Azerbaycan için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan'ın adaylığına verilen destek, üye ülkelerle sağlam dostluk ve iş birliğimizin bir yansımasıdır. Eminim ki Azerbaycan, tüm üye ülkelerle birlikte D-8'in temel prensiplerinin korunması, teşkilat çerçevesindeki iş birliğinin derinleşmesi, ortak çıkarlarımızın teşvik edilmesi, İslam dayanışmasının güçlendirilmesi ve büyük bir güce dönüşmesi amacıyla ortak çabaların seferber edilmesine katkı sağlayacaktır" sözlerine yer verdi.

"KARDEŞ TÜRKİYE HALKINA DAİMA HUZUR VE REFAH DİLİYORUM"

Derin tarihi kökler ve ortak milli-manevi değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin bugün en yüksek düzeye ulaştığını vurgulayan Aliyev, "Sarsılmaz dostluğumuz ve kardeşliğimiz; siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve diğer alanlardaki iş birliğimizle birlikte hayata geçirdiğimiz büyük projeler stratejik müttefikliğimizin önemli unsurlarındandır. Kasım ayında 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'a yaptığınız ziyareti yüksek takdirle karşılıyor; sizinle samimiyet, karşılıklı güven ve dostane bir ortamda geçen görüşmemizi, yaptığımız fikir alışverişini güzel intibalarla hatırlıyorum. Size bir kez daha minnettarlığımı ifade ediyor; sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam; değerli çalışmalarınızda başarılar ve kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.