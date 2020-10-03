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    Aliyev'den Dağlık Karabağ için kararlılık adımı

    Aliyev'den Dağlık Karabağ için kararlılık adımı

    Aliyev, Dağlık Karabağ için "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Sorunu şimdi çözüyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 11:37
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

    Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

    DURUN BİZ ÇÖZECEĞİZ LAFLARINI ÇOK DUYDUK

    Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

    Aliyev den Dağlık Karabağ için kararlılık adımı #1

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