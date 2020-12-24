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    Aliyev'den Gubadlı'ya ziyaret

    Aliyev'den Gubadlı'ya ziyaret

    Aliyev 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.12.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:31
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    Azerbaycan'da Karabağ zaferinin yankıları devam ediyor.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Gubadlı şehrine eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

    İlham Aliyev, ziyareti sırasında yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

    "2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

    "Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

    Aliyev den Gubadlı ya ziyaret #1

    Aliyev'den Gubadlı'ya ziyaret ViDEO

    BU GÖRÜNTÜLER TAZMİNAT İÇİN KANITIMIZ

    Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.

    Aliyev den Gubadlı ya ziyaret #2

    ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİ

    İlham Aliyev daha sonra Gubadlı'da askerlerle görüşme yaptı

    Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullandı.

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