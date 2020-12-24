Aliyev 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan'da Karabağ zaferinin yankıları devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Gubadlı şehrine eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

İlham Aliyev, ziyareti sırasında yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

Aliyev'den Gubadlı'ya ziyaret ViDEO



BU GÖRÜNTÜLER TAZMİNAT İÇİN KANITIMIZ

Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.

ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİ

İlham Aliyev daha sonra Gubadlı'da askerlerle görüşme yaptı

Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullandı.