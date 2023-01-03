Alkol ve sigaraya yapılacak zam oranı belli oldu mu? 2023 en düşük sigara fiyatı ne kadar?

Alkol ve sigaraya yapılacak zam oranı belli oldu mu? 2023 en düşük sigara fiyatı ne kadar?

Alkol ve sigaraya yapılacak zam oranı belli oldu. İşte zamlar sonrası en ucuz sigara fiyatı..

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri sonrası alkol ve sigaraya gelecek olan ÖTV zammının oranı belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verileri ile beraber en çok merak edilen konular arasında yer alan alkol ve sigarada bulunan ÖTV zammı oranı ortaya çıktı.

Milyonlarca vatandaş gelecek zamlar sonrası alkol ve sigara fiyatlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Peki yapılacak ÖTV zammı sonrası alkol ve sigaraya yüzde kaç oranında bir zam yapılacak? İşte zam oranı..

Zam oranı belli oldu

Alkol ve sigarada bulunan ÖTV'ye %22,3 oranında enflasyon zammı uygulanacak.

Sigara ve alkole yapılacak olan %22,3'lük zam sonrası en ucuz sigaranın 33 lira olması bekleniyor.



