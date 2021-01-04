Alkollü içkilere zam mı geldi? 2021 alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Alkollü içkilere zam mı geldi? 2021 alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Yeni yıl ile birlikte bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanırken, alkollü içkilerden alınan ÖTV'de asgari maktu vergisi de değişti. Peki alkollü içkilere ne kadar zam yapıldı?

Aralık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Türkiye'nin 2020 yıllık enflasyon artışı yüzde 12,18 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde artışa karar verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2020 itibari ile 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

ALKOLE NE KADAR ZAM GELDİ?

Sahte içkiden ölümlerin pik yaptığı dönemde alkollü içecekler için uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 17.07 artırıldı.

Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81.38 TL’den 95.29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279.29 TL’den 326.99 TL’ye yükseltildi.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.3747 TL’den 0.4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0.5008 TL’den 0,5863 TL’ye çıkartıldı.

RAKI NE KADAR OLDU?

Alkollü içkilere yeni gelen ÖTV artışına göre, 70’lik rakıdan alınan 78.20 TL'den, 91.56 TL’ye çıkacak.

ÖTV’deki 13.36 TL’lik artışın yüzde 18’i oranında, yani 2.40 TL de KDV eklenecek. Böylece 70’lik rakıdan alınan vergi 15.76 TL artacak.

BİRA ZAMMI NE KADAR?

0.5 litrelik biradan alınan maktu ÖTV ise 0.87 TL artacak.

KDV’siyle birlikte 0.5 litrelik biranın vergisi 1.03 TL artacak.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu verginin amacı, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedenle ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.) çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar.