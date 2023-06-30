Alman AfD'li politikacı Türk dönerinin yasaklanmasını istedi AfD Partisi (Almanya için Alternatif) Türk dönerine yasak getirilmesini istedi. AfD'nin üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, "Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan, Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz" dedi.

Almanya'nın neredeyse "milli yemeği" haline gelen Türk döneriyle ilgili ilginç bir istek gündeme geldi.

Türk dönerinin Almanya'da favori yemek olmasını hazmedemeyen aşırı sağcı parti AFD, yasaklanmasını istedi.

Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan yabancı karşıtı parti AfD'nin (Almanya İçin Alternatif) üst düzey bir yöneticisi bu konuda dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Almanya'da sadece Almanlara özgü yemekleri görmek istediklerini söyledi.

Yönetici ayrıca, Avrupa'nın her yerinde Avrupa'nın kültürünü yansıtan yemekleri görmenin daha doğru olacağını da belirtti.

Sözleri alkış topladı

“Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz. Şimdi Avrupa'da olan ise sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi”. dedi. AfD'li politikacının bu sözleri büyük alkış aldı.

Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını ve tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını savunurken, farklı ülke mutfakları yerine Alman mutfağını savundu.

Döner gözde haline geldi

AFD'li yöneticinin sözlerine ise bazı kesimlerden tepki geldi. Almanya'da isteyenin döner, isteyenin pizza ya da Asya yemekleri tüketme lüksü yaşadığına değinilirken, mono-kültür ile çeşitlilik sağlanamayacağı belirtildi.

Almanya'da, içine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt sosu dökülen döner, ülkenin milli yemeği haline geldi. Döner, McDonalds'ın tahtını da salladı ve birinci sıraya yükseldi.