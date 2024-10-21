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Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in geçtiğimiz gün öldüğü duyuruldu.

Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen birkaç sosyal medya hesabı ise, terörist Gülen'in haberini üzüntü ile verdi.

Örgüte yakın kaynaklar tarafından doğrulanan ölüm haberi, yabancı basın tarafından da manşetlere taşındı.

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ALMAN BASININDAN HÜZÜN DOLU BAŞLIKLAR

ABD ve Almanya asıllı birçok haber sitesi ve gazete, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in haberini dikkat çeken başlıklar ile paylaştı.

Bu başlıklar arasında en dikkat çeken başlığın ise Alman asıllı Bild gazetesine ait olduğu görüldü.

"ERDOĞAN'IN BAŞ DÜŞMANI"

Bild, elebaşı Gülen'in haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir başlık ile paylaştı.

'Erdoğan'ın baş düşmanı öldü' başlığı ile ölümü duyuran Alman asıllı gazete, Gülen'in ölümü ile adeta yasa boğulduklarını gösterdi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bild gazetesi ölüm haberini şu cümlelerle verdi:

İslamcı Gülen cemaatinin karizmatik lideri Fetullah Gülen, hayatını kaybetti.

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