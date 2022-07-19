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    Alman Büyükelçi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 20:31
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    Alman Büyükelçi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

    Almanya'da Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracı saldırıya uğramıştı.

    Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracı kundaklandı, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçlar da hasar gördü.

    Dışişlerine çağırıldı

    Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

    Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.

    Alman Büyükelçi Schulz, Dışişleri Bakanlığı na çağırıldı #1


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