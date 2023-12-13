Alman Büyükelçi Schulz'dan CHP'ye ziyaret: Özgür Özel'le görüştü CHP Genel Başkanı Özel, Alman Büyükelçi Schulz'u makamında ağırladı. Görüşme, Özel ile Şansölye Scholz arasındaki temastan sonra gerçekleştirildi.

AA & Ensonhaber

CHP ile Almanya arasındaki temaslar devam ediyor.

Partinin Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) olağan genel kongresine katılmak üzere Berlin'i ziyaret etmiş, burada Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.

Almanya büyükelçi CHP'ye gitti

Bu kez Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Schulz ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Özel-Schulz görüşmesine katılan isimler

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Büyükelçi Schulz'un eşi Sheila Stanton, Özel'e çiçek takdim etti.

"Almanya ile daha iyi ilişkiler içinde olmalıyız"

Özgür Özel, Scholz ile Almanya'daki görüşmesine ilişkin açıklamasında şöyle demişti:

Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz.

CHP Lideri, "İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.