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    Alman Deutsche Bank FETÖ'cülerin hesaplarını kapattı

    Alman Deutsche Bank FETÖ'cülerin hesaplarını kapattı

    Terör örgütü FETÖ’nün, Almanya’da yaşayan en önemli üç isminin banka hesaplarına erişim engellendi
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:26
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    Türkiye'den kaçan terör örgütü FETÖ'ye mensup isimlerin sığındığı ülklerin başında gelen Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Alman gazetesi Die Welt'ın haberine göre ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, FETÖ ilişkili 3 kişinin hesabını kapattı.

    Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi.

    Takma isimler kullanıldı

    Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi, sadece birinin takma ismi kullanıldı.

    Bir şahıs için “Murat Demir” takma ismi kullanılırken hesapları kapatılan 3 FETÖ’cünün, Aralık 2021’den beri Türkiye’nin kara listesinde yer aldıkları kaydedildi.

    Türkiye'nin baskısı etkili oldu

    Haberde, Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı da iddia edildi.

    FETÖ'cülerin ayrıca uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları olduğu öğrenildi.

    Alman Deutsche Bank FETÖ cülerin hesaplarını kapattı #1


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