Almanya'da tedavisi doktorlarca reddedilen kanser hastasının 3 torunu "Tayyip Dede, dedemize yardım et" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla, kanser hastası Türkiye'ye getirildi.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, kanser teşhisinin ardından skandal bir olay yaşadı.

2018 yılında gırtlak kanserine yakalanan 68 yaşındaki Nizamettin Çelik, mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmiş ve şant takılmıştı.

Tedavisi sonrasında Almanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastaneye giden Çelik, tedavisini devam ettiremedi.

Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız"

Kanser hücresi büyürken, "Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız." diyen doktorlar, Çelik'i evine gönderdi.

Bir kez daha durumu kötüleşen talihsiz adam, Heidelberg ve Lufwingshafen'deki hastanelerce kabul edilmedi.

Alman doktorların ölüme ittiği kanser hastası Türkiye'ye getirildi ViDEO

"Tayyip Dede, dedemize yardım et"

Durumu gün geçtikçe kötüleşen Çelik'in torunları Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurdu.

"Tayyip Dede seni çok seviyoruz, ne olur dedemize yardım et." sözleri sonrasında, Almanya'ya ambulans uçak gönderildi.

Ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Malta'dan bir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Nizamettin Çelik'i de aldı.

Ankara Gülhane Hastanesi'ne getirilen Çelik'in tedavisine kaldığı yerden devam edildi.

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Nizamettin Çelik, "Güzel devletimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Güçlü devletimiz var. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Çelik Ailesi ise "Çok mutluyuz. Artık hastaneden atılmayacağına eminiz." dedi.