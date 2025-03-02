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Haber Merkezi

Canlı yayında siyasi nezaketsizlik...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'da kendisini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi tarafından tüm dünyaya yayın yapıldığı sıralarda ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldı.

BEYAZ SARAY'DAN KOVULDU

Trump, tartışmanın ardından Zelensky'yi Beyaz Saray'dan kovdu.

Trump'ın skandal hareketlerinin ardından Avrupa ülke başkanları başta olmak üzere birçok devlet adamından Zelensky'ye destek açıklaması geldi.

UKRAYNA ERDOĞAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Dünyada büyük yankı uyandıran diplomatik krizin ardından Kiev'den tepkiler peş peşe geldi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Zelensky'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'ya düzenlediği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan karesini paylaşarak ABD hükümetine göndermede bulundu.

ERDOĞAN'IN ŞEMSİYESİ ALTINDA

Erdoğan'ın Zelenky'ye şemsiye tuttuğu kare, görüşmenin olduğu gün Türkiye'de ve dünyada gündem olmuştu.

Türkiye'nin Kiev hükümetine karşı kucaklayıcı adımı olarak yorumlanan fotoğraf karesi, olumlu yorumları beraberinde getirmişti.

"ERDOĞAN HER ZAMAN KAZANIR"

Fotoğraf karesi tüm dünyada konuşulurken Almanya'da faaliyet gösteren James Jackson isimli gazeteciden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Jackson, Erdoğan ve Zelensky'nin şemsiyeli fotoğrafını paylaşırken, "Jeopolitiğin 1. kuralı: Erdoğan her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.