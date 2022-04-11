Alman medyası: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türk İHA ve SİHA'ları, dünya piyasasındaki başarısı Alman medyası FAZ'a konu oldu. Alman medyası bu başarının Türkiye'ye uygulanan ambargolar sonrası meydan geldiğini yazdı.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

"Zorunluluktan doğan liderlik"

Alman medyası FAZ da konuyla ilgili analiz haber yayınladı.

Türk savunma sanayisinde yaşanan art arda başarıları değerlendiren FAZ, bu başarıların Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası meydana geldiğini söyledi.

"Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" başlıklı haberinde şu ifadelere de yer verdi;

"Bağımsız konsepte uygun"

"2019'da Erdoğan'ın Türk hükümeti, şu anda Rus tanklarına ve silahlarına karşı başarıyla kullanılan 20 modern savaş uçağının ilk dilimini ülkeye teslim etti. Kendi drone endüstrisinin gelişimi, Türkiye'nin kendini silahlanma alanında mümkün olduğunca bağımsız kılma güvenlik politikası konseptine uygundur.

ABD'nin silah ambargosu

Berlin Bilim ve Politika Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi başkanı Günter Seufert, "Türkiye'yi kendi silah sanayisini kurmaya iten, 1974'te Kıbrıs harekatında Türkiye'nin zaferine yanıt olarak ABD'nin uyguladığı silah ambargosuydu" diyor."