Alman medyası Türkiye'deki sağlık turizmini analiz etti

Başta saç ekimi olmak sağlık turizminde önemli bir aşama kaydeden Türkiye'nin bu kulvardaki geliri Almanya'nın gündeminde.

Türkiye sağlık turizminde ciddi bir başarı yakaladı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir aşama kaydeden Türk sağlık turizmi, Araplardan sonra Avrupalılardan da ciddi ilgi görmeye başladı.

Türk sağlık turizmi, turistlerin ülkede geçirdiği süre boyunca yaptıkları harcamalar dikkate alındığında ülke ekonomisine yıllık ortalama 500 milyon dolar da yaklaşık ek katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yılların verilerine göre, Türk sağlık turizminin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı görülürken bunun yüzde 50’si saç ekiminden elde edildi.





ALMANLAR TÜRKİYE'Yİ GÜNDEMİNE TAŞIDI

Alman yayın organı Frankfurter Allgemeine Zeitung da Türkiye'nin bu başarısını kaleme aldı.

Türkiye'deki hem sağlık hem de eğlence turizmine değinen bir makele yayınlayan gazete, saç ekiminin başkenti olarak bilinen İstanbul üzerinden değerlendirmesini yaptı.

Makalede İstanbul'un güzelliği övülürken, her yerde saç ekimi yaptırmış ve kafası sarılı Arap tursitlerin bu güzelliği örttüğüne yer verildi.

2 BİN EUROYA HERŞEY DAHİL

İstanbul'un saç ekiminin merkezi durumunda olduğu belirtilen makalede, "İstanbul'da yüzlerce büyük ve küçük merkezde saç ekimiyle ilgili hizmetler sunuluyor. Çoğu zaman da yurt dışından gelen müşterilere sunulan bu hizmete, havaalanı transfer ücreti, konaklama, kendi dillerinde destek, saç ekimi sonrasında bakım ve refakat hizmeti dahil oluyor. Tüm bunlar için 2 bin euro ödemek yetiyor veya uçak hariç dört günlük her şey dahil geniş paketle bu rakamın çok üstüne çıkmak mümkün.

AVRUPA'DA ÖDENEN FİYATIN ÇOK ALTINDA

Bu rakam yine de tüm bunlar için İsrail, Büyük Britanya veya Almanya’da ödenmek zorunda olunan rakamın çok altında kalıyor elbette." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN GELİRİ

Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelire de değinilen makelede, "Türkiye'nin dövize ihtiyacı var ve sağlık turizminin tatil turizmini tamamlaması hedefleniyor. Korona, 2020'de hesapları altüst etti. Geçen yıl olduğu gibi 662 bin hasta yerine sadece 388 bin hasta geldi ve satışlar 1,6 milyar eurodan 548 milyon euroya düştü. Ama şimdilerde küçük bir iyileşme hissediliyor. Sağlık Bakanlığı'na göre ilk altı ayda 219 bin ziyaretçi tıbbi tedavi gördü ve 393 milyon euro gelir elde edildi." denildi.