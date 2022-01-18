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Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı

Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Handelsblatt gazetesi, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.