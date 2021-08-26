Alman ordusu, Afganistan'daki tahliyesini tamamladı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun Afganistan'dan tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman ordusuna ait son askeri uçak ve birliklerin akşam saatlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştığını bildirdi.

5 BİN 347 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkesinin 5 bin 347 kişiyi Afganistan’dan tahliye ettiğini aktaran Kramp-Karrenbauer, bugün Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sırasında son uçuş için yükleme yapıldığını ve uçağın Alman komutandan gelen "acil kalkış" emriyle hareket ettiğini vurguladı.

''TAHLİYE OPERASYONUNUN SÜRESİNİN UZATILMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Kramp-Karrenbauer, "Bugün gördüğümüz saldırılar, Kabil'deki tahliye operasyonunun süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. Sahadaki güvenlik durumu ve ayrıca Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonraki tahliyelere izin vermemesi bunu imkansız hale getirdi." ifadelerini kullandı.

ASKERİ TAHLİYE OPERASYONU SONA ERDİ

Kabil'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı personeli ve güvenliği sağlayan federal polisler ile tahliyeler için görevlendirilen tüm Alman askerlerin Kabil'den ayrıldığını belirten Kramp-Karrenbauer, bununla ülkesinin Afganistan'dan askeri tahliye operasyonunun sona erdiğini kaydetti.