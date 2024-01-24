Alman ordusundan Türkçe personel ilanı: Donanmamızın bir parçası ol Alman Silahlı Kuvvetleri, personel sayısını 203 bine çıkarma hedefiyle personel arayışını hızlandırdı. Ordunun hazırlattığı afişlerde Türkçe olarak "donanmamızın bir parçası ol" ifadesi yer aldı.

ensonhaber.com

Son dönemde savunma harcamalarını artıran Almanya, personel sayısında da artışa gitmeye hazırlanıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

Alman ordusu bu hedefine ulaşmak için kentlerde reklam alanlarına ilan vermeye başladı.

Gurbetçileri ilgilendiren afiş

Hazırlanan afişlerde gurbetçi detayı ise gözlerden kaçmadı.

"Donanmamızın bir parçası ol"

Afişlerde Türkçe olarak "Donanmamızın bir parçası ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Çok sayıda meslek grubu için ilan verildi

Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.

Kalifiye personel sıkıntısı yaşanıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.

Almanya'nın yaklaşık 181 bin askeri bulunuyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak bu sayının da ülke savunması için yeterli olmayacağı ileri sürülüyor.

Zorunlu askerlik kaldırıldı

Zorunlu askerliğin kaldırıldığı Almanya'da yaşlanan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanı Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını "hata" olarak nitelendirmiş, Alman ordusu için personel bulma konusunda nisan ayına kadar yeni olanaklar konusunda çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.