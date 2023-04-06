Alman şirket Düsseldorf-Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı Türkiye’nin, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlar için hava sahasını kapatmasının ardından Alman Condor Havayolu şirketi Düsseldorf-Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı.

İHA

Türkiye’nin hava sahasını Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatmasının ardında uluslararası havayolu şirketleri de uçup porgramlarını değiştiriyor.

Bu kapsamda Alman havayolu şirketi Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı.

Açıklama havalimanı müdüründen

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Dana Muhammed yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Süleymaniye'ye hava sahasını kapatması nedeniyle, Alman Condor Havayolu şirketinin Düsseldorf - Süleymaniye uçuşları askıya aldığını duyurdu.

IKBY Parlamentosu eski milletvekili Muhammed Rıfat ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kararının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na büyük zarar verdiğini belirterek, terör örgütü PKK’nın kentte kalmasına anlam veremediğini söyledi. Terör örgütü PKK’nın Süleymaniye kentinden Ankara’yı tehdit etme hakkına sahip olmadığını dile getiren Rıfat, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) terör örgütü PKK’nın Türkiye’yi kışkırtmasına göz yumması gerektiğini vurguladı.

Kararın gerekçesi terör örgütü PKK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığı duyurmuş, söz konusu kararın Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle alındığını ifade etmişti. Bilgiç, kararın ilk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağını aktarmıştı.

Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok’a bağlı Amediye ilçesi Berkiyat köyü yakınlarında 17 Mart’ta AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düşmüştü.

Helikopterde 3’ü kadın 7 kişi ölmüş, ölenlerin arasında terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri olduğu belirlenmişti. Söz konusu helikopterin Irak’ın Süleymaniye kentinden havalandığı ve Suriye’nin kuzeyine doğru gittiği ortaya çıkmıştı.