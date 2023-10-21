Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in Batı eleştirisi Müslümanlara karşı Batılıların tutumunu eleştiren Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Todenhöfer, “Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı’nın zorbalıklarıydı” dedi.

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ensonhaber.com

Dünyanın gündeminde İsrail-Filistin çatışması var.

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, İsrail ordusu sert müdahalelerde bulunuyor.

Bugün 15'inci güne ulaşan olayda, binlerce Müslüman acımasızca öldürüldü.

Ortaya çıkan görüntüler ise tepki çekerken, İsrail orantısız müdahalesine Filistin tarafından gelen saldırıları gerekçe gösterdi.

Avrupa ise İsrail'e destek vermek için Müslümanların haklı dava mücadelesini terörizmle bağdaştırdı.

Alman siyasetçi ezber bozdu

Gelişmeler devam ederken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi.

2017 yılında Alman kanalı ZDF'ye katılan siyasetçi Jürgen Todenhöfer, ezber bozan ifadeler kullandı.

O sözler, savaşın ardından bir kez daha akıllara geldi.

"Biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin mükemmelliğiyle fethetmedik"

İşte Todenhöfer'in videodaki konuşması:

"Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz.

Bu yalan şu: İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz. Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor.

İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık.

"6 milyon Yahudi'yi öldüren Müslümanlar değildi..."

Daha ciddi olmam gerekirse;

Haçlı Seferleri'nde 4 milyon kişiyi öldüren, sömürgeleşme döneminde 50 milyon insanı öldüren, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında 70 milyon insanı öldüren, 6 milyon Yahudi'yi öldüren Müslümanlar değildi."