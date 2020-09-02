Alman siyasetçi Türkiye’nin turizm önlemlerine övgü yağdırdı

Alman Hristiyan Demokrat Parti üyesi, gazeteci-siyasetçi Friedhelm Ost, kaleme aldığı yazıda Türkiye’nin aldığı güvenli turizm önlemlerinin tüm dünyaya örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınında turizmdeki akışı canlı tutmak için aldığı önlemlerle birçok ülkeye örnek olan ve uluslararası temaslarını ilerleten Türkiye’nin başarısı, yabancı medyada ses getirmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"

Aylardır başta İngiliz ve Alman basını olmak üzere birçok ülkeden gazetecinin, güvenli turizm önlemleriyle övgü yağdırdığı, yer verdikleri detaylarla pandemiye rağmen turizmin nasıl yapılması gerektiğine dair örnek gösterdikleri Türkiye’ye yeni bir övgü de Alman siyasetçi Friedhelm Ost’tan geldi.

Almanya’nın üst düzey siyaset yazarlarının görüşlerini paylaştığı Blog Der Republik’te yayınlanan "Antalya turistleri için sıkı önlemler" başlıklı yazısında Ost, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un pandemi döneminde harika işler çıkardığına yer verdi.

HİJYEN KURALLARINA ÜST DÜZEY DİKKAT

Ersoy’un, Türkiye'nin Akdeniz Rivierası'ndaki kıyı bölgeleri için uygulamaya koyduğu katı salgın önleyici tedbirlerin, örnek olmanın ötesinde olduğundan bahseden Ost, başta Antalya olmak üzere turizm işletmelerindeki hijyen kurallarına da yer verdi.

Alman siyasetçi, "Türkiye'nin, Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında, aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olmanın da ötesinde." ifadelerini kullandı.

"TÜM UYARILAR OLDUKÇA NAZİK"

“Tatilin tadını Türkiye’de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda” olduğunu belirten Ost, turistlere yönelik uyarıların etkili olmasının yanı sıra bir o kadar da "dostane ve nazik" olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA TATİLCİNİN TERCİHİ TÜRKİYE"

Havalaanlarında başlayan ateş ölçme ve dezenfektana ulaşma süreçlerinin otellerde ve restoranlarda da devam ettiğini belirten Ost, maske takmaya verilen önemi de bir kez daha yineledi.

Tatil komplekslerindeki hareketliliğin sonbaharda da devam edeceği detayına ver verilen yazıda Türkiye’nin İtalya, Fransa gibi rakiplerinin geride bıraktığından da bahsetti.

"TEST UYGULAMASI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Almanya’ya dönen her yolcuya, dönüş uçuşunun 48 saat öncesi için bir koronavirüs testi şartının getirildiğini belirten Ost, testin uygulanma sürecini ise şu ifadelerde övdü: "Test uygulaması, turizm operatörleri tarafından mükemmel şekilde organize ediliyor ve otellerdeki tıp uzmanları tarafından sadece birkaç dakika içinde uygulanıyor."

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizmde, Avrupa'nın her yanından milyonlarca tatilciyi kendine çektiğini vurgulayan Ost, ülkenin “son birkaç yılda Almanya’dan 5-6, Rusya’dan ise 7 milyondan fazla turist tarafından tercih edildiğini” belirtti.

"TÜRKİYE'YE OLAN ÖNYARGININ KIRILMASI GEREKİYOR"

Ost, “Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 12 ila 15’i, yüz binlerce istihdamla turizmden geldi.” sözleriyle sektörün ülke ekonomisine katkısından da bahsetti.

Alman siyasetçi, Türkiye’nin geniş kapsamda sağladığı koşulları överken, ülkenin turizm ve pandemi önlemindeki başarısının gözardı edilmeye çalışmasının, kırılması gereken önyargılar yüzünden gerçekleştiğini söyledi.