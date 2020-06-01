Alman Spiegel, Türk drone’larının başarısını övdü

Türkiye’nin yerli üretim İHA ve SİHA’ların askeri başarısını ele alan Der Spiegel, Türkiye’nin dışa bağımlılığının kalmadığını söyleyerek gelişmiş sanayisini ele aldı.

Yerli üretim hamlesi ile savunma sanayisindeki üretimi yüksek ibrelere çıkaran Türkiye, ihracatta da önemli bir konumda.

Savunma sanayisinde önemli projelere imza atan Türkiye’nin başarısı, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ATAĞA GEÇTİ"

Türkiye, aralarında Ukrayna, Katar, Umman, Bahreyn, Kazakistan, Türkmenistan, Endonezya, Pakistan ve Libya gibi ülkelerin de bulunduğu birçok ülkeye ihracat faaliyetlerinde bulunurken, Alman basını, gittikçe artan faaliyetlerin ardından Türkiye’nin başarısını ele aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) hakkında dikkat çekici ifadelerin yer aldığı bir yazı yayınlayan Der Spiegel, Bayraktar TB2’nin Türk savunma sanayisindeki en başarılı ürünü olduğunu söyledi.

"DRONE ÜRETİMİNDE BİR DÜNYA GÜCÜ"

TB2’nin, dünya çapındaki sıralamada “sınıfının en iyisi” olduğunu söyleyen Spiegel, ülkenin insansız hava aracı üretiminde bir dünya gücü haline geldiğini söyledi.

Yurt dışı bağımlılığını bitirmenin yanı sıra savunma sanayi pazarında güçlü bir tedarikçi durumuna gelindiğinin belirtildiği yazıda, Türkiye’nin 2023 yılında silah ihracatının yıllık 9.3 milyar euronun üzerine çıkmasını da beklediğine yer verildi.

"TÜRK TÜFEKLERİ ALMANYA'YA DARBE VURDU"

Türkiye’nin,dış ülkelerin diğer savunma sanayisinde de iddialı hedefler peşinde olduğunu söyleyen Spiegel, bu durumun Alman G-3 ticaretine de darbe vurduğundan dem vurdu.

"TÜRK ORDUSUNUN ELİ GÜÇLENDİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllardır kullanılan Alman piyade tüfeği G-3’lerin yerini yerli üretim olan milli piyade tüfeği MPT-76’ların kullanılmasının Alman silah sektöründe endişeye neden olduğunun belirtildiği yazıda, Türk helikopter gemisi "TCG Anadolu"nun da Türk ordusunun elini önemli derecede güçlendireceğinden bahsetti.