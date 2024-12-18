Alman temsilciler Şam'da Colani ile görüştü

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Dünya Suriye'deki gelişmeleri takip ediyor.

Bu kapsamda bütün ülkeler, Şam ile temas için adeta sıraya girdi.

Ülkede Esad rejiminden sonra göreve gelen geçici hükümet yetkilileri ile görüşmek için sıradaki ülkelerden Almanya, görüşme yapmayı başardı.

ALMAN HEYET ŞAM'DA COLANİ İLE GÖRÜŞTÜ

4 kişiden oluşan Alman dışişleri heyeti, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir araya geldi.

Kabulde, 12 yıldır kapalı olan Şam'daki Alman Büyükelçiliğinin açılması da kararlaştırıldı.

"ALMANYA'NIN DİPLOMATİK VARLIK GÖSTERME İMKANLARI"

Alman hükümetinden görüşme öncesinde yapılan açıklamada Şam'a giden Alman diplomatların, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından atanan geçiş hükümeti temsilcileriyle görüşeceği ifade edilmişti.

Görüşmelerde "Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci ve azınlıkların korunması" konularının ele alınacağı aktarılan açıklamada, Şam'da Almanya'nın diplomatik varlık gösterme imkanlarının da araştırılacağı belirtilmişti.

HRİSTİYAN TEMSİLCİLERLE DE GÖRÜŞECEKLER

Açıklamada, Alman heyetinin Suriyeli sivil toplum ve Hristiyan toplulukların temsilcileriyle de görüşmeler yapmasının planlandığı aktarılmıştı.

HTŞ ve atanan geçiş hükümetinin faaliyetlerinin yakından izlendiği ve şu ana kadar sağduyulu davrandıklarının söylenebileceği aktarılan açıklamada, Almanya'nın, Suriye geçici yönetimini eylemlerine göre uluslararası ortaklarıyla değerlendireceği ifade edilmişti.