İstanbul'da bugün de ulaşım çileye döndü.
Sabah saatlerinde Üsküdar bölgesinde metrobüs arızası yaşandı.
Altunizade durağında yaşanan arıza, Anadolu Yakası'ndaki tüm hattı etkiledi. Vatandaşlar işe ve okula geç kaldı.
Arıza 1 saat sürdü
İnsan yoğunluğu metro istasyonuna kadar uzarken seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu, Acıbadem durağına kadar uzadı.
Yaklaşık 1 saat sonra seferlerin normale dönmesiyle yoğunluk sona erdi.
Alman turist şaşkına döndü
Kuyrukta beklerken tepki gösteren vatandaşlara yabancı turist de eklendi.
Gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Derya Obuz isimli Alman turist, şu ifadeleri kullandı:
"Almanya'dan İstanbul'a yeni geldim. Böyle bir şeyi yeni görüyorum, çok fena. Anlamıyorum bu yoğunluğu. Kalabalığı anlamadım, kimse gitmiyor benim için çok zor."
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