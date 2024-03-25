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Alman turist İstanbul'daki metrobüs arızasına şaşırdı: Böyle bir şeyi yeni görüyorum

Alman turist İstanbul'daki metrobüs arızasına şaşırdı: Böyle bir şeyi yeni görüyorum Altunizade durağında arızalanan metrobüs nedeniyle araç ve insan yoğunluğunun metrelerce uzadığını gören Alman turist, "Böyle bir şeyi yeni görüyorum, çok fena. Anlamıyorum bu yoğunluğu" şeklinde şaşkınlığını ifade etti.