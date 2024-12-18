Alman turistler Türkiye için 2025 rezervasyonlarına başladı

Haber Merkezi

Türkiye verimli bir turizm sezonunu geride bırakıyor.

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde 2024 yılı verileri merakla beklenirken gelecek sezonun hazırlıkları da çoktan başladı.

Yaz turizminin yanında doğal güzellikleri, kış-ekstrem doğa sporları ve kültür varlıklarını ön plana çıkartılarak turizmin 4 mevsim 12 aya yayılması üzerinden yeni bir strateji ile hareket ediliyor.

Bu kapsamda sektörde koronavirüs pandemisinden sonra başlayan büyük ivme de yükselmeye devam ediyor.

ALMANLAR 2025 REZERVASYONLARINA BAŞLADI

Özellikle yaz turizminde Türkiye rakiplerini geride bırakma yolunda önemli bir yabancı turist talebiyle karşı karşıya.

Konu Alman Bild gazetesinin de dikkatini çekti.

Alman turistlerin Türkiye'ye teveccühünün verilere yansımasını haberleştiren gazete, 2025 için erken rezervasyonların başladığını duyurdu.

Buna göre beklentiler de hayli yüksek.

GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT FAZLA ERKEN REZERVASYON BEKLENTİSİ

Gazeteye konuşan ülkenin önemli sektör temsilcileri 2025 yılı erken rezervasyonlarının bir önceki yıla nazaran 2 katına çıkmasını beklediğini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye'nin Almanya'da 2025'in en popüler seyahat rotası olması bekleniyor.

Alman turizm verilerine göre 2024 yılı da Almanlar açısından Türkiye en çok tercih edilen ülkelerden biri oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA ALMAN GELDİ

2024'te Alman turistlerin 2023'e göre yüzde 30 daha fazla ilgi gösterdikleri Türkiye bu yönüyle de dikkat çekti.

Buna göre 2024'te 1 milyondan fazla Alman turist, Türkiye'yi ziyaret etti.