Alman vatandaşı PKK'lı terörist Eva Maria Steiger, TSK operasyonuyla öldürüldü 2018 yılında terör örgütü PKK saflarına katılan Alman Eva Maria Steiger'in, 2019 yılında Irak’ın kuzeyindeki Gara Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava harekatında öldürüldüğü tespit edildi.

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Kahraman askerlerimiz teröristlerin mezarını kazıyor...

Türkiye'de terörle mücadele, sınır içinde ve ötesinde tüm hızıyla sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" ifadeleri ile sürdürülen operasyonlar kapsamında her geçen gün bir başarıya daha ulaşılıyor.

Tek tek sarı torbaya giriyorlar

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Buna yurt dışından eli kanlı terör örgütü saflarına katılan yabancı uyruklu teröristler de dahil.

Alman uyruklu kadın terörist Eva Maria Steiger, 2018 yılında terör örgütü PKK saflarına katıldı.

Alman terörist hava harekatında öldürüldü

Elefterai Hambi kod adlı Eva Maria Steiger, 2019 yılında Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı PKK'nın ana üslenme merkezlerinden olan Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği nokta hava harekatında öldürüldü.

2019 yılında öldürülen teröristlerden birisinin de Almanya vatandaşı olan Eva Maria Steiger olduğu tespit edildi.

Sözde askeri ve ideolojik eğitim aldı

PKK'nın sözde Apollo Akademiler Komutanlığı’nda askeri ve ideolojik eğitim alan kadın teröristin, Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulundu

Kadın teröristin önce Suriye'nin kuzeyine geçiş yaparak Ayn El Arab, Deyr Ez Zor, Münbiç, Resulayn, Tel Abyad bölgelerinde çatışmalara katıldığı ardından ise Irak'ın kuzeyindeki terörist barınma alanlarına geçiş yaptığı tespit edildi.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı

Teröristin, Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde güvenlik güçlerinin konumlandığı bir üs bölgesine yönelik saldırı keşfi yaparken beraberindeki terörist grupla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Alman teröristin PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı bildirildi.

Örgütte rehberlik ve tercümanlık yaptı

Kadın teröristin Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca bildiği için zaman zaman terörist kamplarını yurtdışından ziyarete giden heyetlere de rehberlik ve tercümanlık yaptığı öğrenildi.

PKK saflarında öldürülen 7'inci yabancı terörist

Eva Maria Steiger, terör örgütü PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7'inci terörist oldu.

Avrupa'nın verdiği destek gün yüzüne çıktı

PKK safları içerisinde Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyordu.

Öldürülen teröristten sonra başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin terör örgütü PKK'ya destek verdiği gün yüzüne çıktı.