Alman'ın Türk savunma sanayiine övgüleri bitmiyor: 'Silah ihracatı liginde önemli bir oyuncu' Alman düşünce kuruluşu Türk savunma sanayiindeki başarılara dikkat çekerek, silahların askeri kabiliyetini defalarca kanıtladığını ve Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğine vurgu yapıldı.

AA

Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor.

Her geçen geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor.

Havada, karada ve denizde varlığını hissettiren silahlar, dünyada yankı uyandırırken övgüler de alıyor.

Alman yazdı: 'Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde'

Dünya basını Türkiye'nin silahlanma gücünü konuşurken, bir övgü de Almanya'dan geldi.

Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini bildirdi.

'Ürünler askeri kabiliyetini defalarca kanıtladı'

Yapılan analizde, artan rekabet gücü çerçevesinde Türk savunma sanayiinin stratejik olarak yeniden yapılanması incelendi.

Türk savunma sanayiinin son on yılda hızla geliştiği ve ürünlerin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığı ifade edildi.

'Tedarik yerine kendi bünyesinde üretime odaklandı'

Türk şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının çok sayıda ülkeye ihraç edildiği ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğu belirtildi.

Savunma sanayisi ve onun etrafında gelişen inovasyon ve ekosisteminin, Türkiye'yi bir "teknoloji ülkesi" olarak konumlandırmayı amaçladığına işaret edilen analizde, Ankara'nın yurt dışından tedarik yerine kendi bünyesinde üretime odaklandığını gösterdiği vurgulandı.

"Made in Türkiye"

TB2 insansız hava araçları, Atak helikopteri, Altay tankı, Anka-3 hayalet savaş uçağı veya Kaan hayalet savaş uçağının geliştirilmesi gibi savunma projelerine dikkati çekilen analizde, Türkiye'nin mevcut silahlanma politikası, silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminin tamamen "Made in Türkiye" etiketi altında gerçekleştirilmesi temel hedefini izlediği bildirildi.

Analizde, yerli üretim kapasitelerini genişletme ihtiyacının 1970'lerin ortalarına dayandığı ve Türk savunma sanayisinin dönüşümünün özellikle 2015'ten bu yana hız kazandığı kaydedildi.

"Silah ihracatı liginde önemli bir oyuncu haline geldi"

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra, Rus zırhlı birliklerinin Kiev'e ilerleyişini Bayraktar insansız hava araçlarının durdurduğu anımsatılan analizde, TB2 insansız hava aracı ile Türkiye'nin uluslararası silah ihracatı liginde önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

"Yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir"

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebine de değinilen analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışı, ticari silah ihracat anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır. Savunma politikası açısından bu, dolaylı olarak stratejik özerkliğini teşvik etmek yerine, Türkiye'yi Batı askeri-endüstriyel sistemlerine entegre etmeye devam etme kararı anlamına gelecektir. Son olarak, örneğin insansız hava araçları gibi Türk askeri teçhizatının Alman ordusuna ihraç edilmesi şeklinde yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir."

"Kaan savaş uçağının seri üretimi 2028'e kadar güvence altına alınmalı"

Analizde, NATO ortaklarıyla işbirliğinin Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü, örneğin NATO-Intel FS2 projesinde NATO'nun keşif altyapısının tüm yazılımının Türk şirketi STM tarafından geliştirildiği belirtildi.

SWP ayrıca Kaan savaş uçağının seri üretiminin 2028'e kadar güvence altına alınmasının beklendiğini, bunun Türkiye'nin mevcut Amerikan F-16 savaş uçağı envanterini kademeli olarak değiştirmesine olanak tanıyabileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)