Almanlardan Türkiye'ye 'Kapıları açın' çağrısı

Almanya’daki turizm sektörü temsilcileri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla Türkiye’de tatilin önünün açılması için çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgını döneminde 'kontrollü normalleşme süreci'ne girilirken, turizm sektöründe de hareketlilik başladı.

DW Türkçe’ye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye’yi ‘en gözde turizm ülkelerinden biri’ olarak nitelendirdi.

Fiebig, Alman turistler için Türkiye’de tatil yapma imkanının sağlanmasını istediklerini söyledi.

"TATİL PAKETİNDE TÜRKİYE'NİN OLMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Fiebig, Alman turistlerin salgından önce son olarak 2019 yılının yaz sezonunda, İspanya’dan sonra en çok Türkiye’yi tercih ettiklerini hatırlatarak, “Türkiye, Almanların da çok sevdiği, son derece çekici bir tatil ülkesi. Bu nedenle seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Türkiye’ye seyahat imkanı sunabilmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.

RİSKLİ BÖLGELER LİSTESİNDE TÜRKİYE DE VAR

Ancak Almanya’nın salgınla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) ‘riskli bölgeler’ listesinde yer alan Türkiye, Alman hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardığı ülkeler arasında.

'GÜVENLİ KORİDOR' TALEBİ

Almanya’da bu yaz tatil yapabilme beklentisinin yüksek olduğunu, Akdeniz ve Türkiye’ye yoğun talep bulunduğunun altını çizen Fiebig ise Almanya’dan Türkiye’nin farklı tatil bölgelerine ‘güvenli koridorlar’ oluşturulması beklentisine vurgu yaptı.

Fiebig, geçen yıl Almanya ve Türkiye'nin bu talebin üzerine anlaşma sağladığını belirterek "Bu yıl da bu düzenlemenin uygulanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.