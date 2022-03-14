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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'de

    Almana Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 15:49
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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'de

    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya iniş yaptı.

    Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyaret oldukça önem taşıyor.

    Scholz ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

    DİPLOMASİ TRAFİĞİ

    Yoğun bir diplomasi süreci yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeyle beraber son 5 günde dünya liderleriyle 14'üncü yüz yüze görüşmesini gerçekleştirniş olacak.

    İŞ BİRLİKLERİ VE SAVAŞ MASADA

    Görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek; iki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Ayrıca Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye de #3


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