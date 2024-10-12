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Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye geliyor...

Olaf'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'den geldi.

Bücher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bücher, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki liderin görüşmesinde masadaki konular arasında; Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları yer alacak.

Diğer bir masadaki gündem ise Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son durum olacak.

EN ÖNEMLİ MADDE: EUROFİGHTER TEDARİKİ

Scholz'un ziyaretinde, Türkiye'nin ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet olarak almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile yine yaklaşık 350 milyon avroluk silah paketinin de gündeme alınması bekleniyor. Masadaki en önemli konu ise bu savaş uçaklarının tedariki olacak.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Sözcü Yardımcısı Büchner yaptığı basın toplantısında, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi.