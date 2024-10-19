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Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Birçok konuda açıklama yapan liderler iki ülke arasındaki meseleler ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"

İki ülke arasındaki vize konusuyla ilgili açıklamalar yapan Scholz, şu ifadeleri kullandı:

Konsolosluklar, dünya çapında en çok vize veren konsolosluklar Türkiye'deki konsolosluklarımız.



Bu konuda çalışmaları hızlandırmak istiyoruz. Süreçleri dijitalleştirerek iyileştirmek istiyoruz. Birçok tedbirle daha hızlı tamamlamak istiyoruz başvuruların incelenmesini.

"DÜNYA ÇAPINDAKİ KONSOLOSLUKLARIMIZI DİJİTALLEŞTİRME AŞAMASINDAYIZ"

"Şu anda dünya çapında konsolosluklarımızı dijitalleştirme aşamasındayız." diyen Scholz, "Böylece daha hızlı karar vermek istiyoruz. Büyükelçimizden ve Almanya'da dış işlerinde konsolosluklarda çalışanlardan bunun öncelikli bir husus olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.