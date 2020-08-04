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    Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

    Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

    Almanya, koronavirüsten dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.08.2020 - 18:21
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 18:21
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    Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

    Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını kısmen kaldırdığını duyurdu.

    Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

    Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı.

    ALMANYA'YA DÖNMEDEN 48 SAAT İÇİNDE ZORUNLU TEST ŞARTI

    Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.

    Almanya, koronavirüs nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

    Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı #1

    TURİZM BAKANLIĞI'NIN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

    Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

    Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı #2

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