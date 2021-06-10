Almanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından, büyükelçinin Türk vatandaşlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar paylaşıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türk vatandaşlarından gelen sorulara yanıt verdi.

Almanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından paylaşılan sorular da yanıtlar da bir hayli ilgi çekiciydi.

Türk vatandaşlarının merak ettikleri arasında "Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? sorusuna da yer verildi.

Alman Büyükelçi bu soruyu şu şekilde yanıtladı;

"KISKANÇLIK DOĞRU KELİME DEĞİL"

"Bence ‘kıskançlık’ doğru kelime değil. Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını zannetmiyorum. Almanya da zaten Türkiye gibi büyük bir ülke. Güçlü, başarılı ve çeşitlilik dolu bir ülke. Fakat Almanya’da birçok insanın Türkiye’ye çok değer verdiği doğrudur. Normal dönemlerde, yani pandemiden önce, örneğin 2019 yılında 5 milyon Alman’ın Türkiye’yi ziyarete gelmesi bunun göstergesi"

Almanya Büyükelçisi'ne Türkiye'yi kıskanıyor musunuz sorusu VİDEO



