Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i karşılamaya kimse gelmedi Katar’a giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, herhangi bir resmi temsilci tarafından karşılanmadı. Steinmeier, Katar Dışişleri Bakanı El Muraikhi gelene kadar yarım saat boyunca uçağın merdivenlerinde bekledi.

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ensonhaber.com

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail ve Umman'ı ziyaret etti.

Steinmeier, bu ziyaretlerin ardından daha sonra ise Katar'a geçti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de yaşananları görüşmek için Doha'ya inen Steinmeier'ın Katar ziyareti, dikkat çeken bir olayla başladı.

Almanya Cumhurbaşkanı uçağın merdivenlerinde yarım saat bekletildi

Steinmeier, Katar Dışişleri Bakanı Sultan bin Saad El Muraikhi kendisini karşılamaya gelmediği için yarım saat boyunca uçağın merdivenlerinde bekledi.

Steinmeier'i karşılamaya yalnızca Almanya’nın Katar Büyükelçisi Lothar Freischlader geldi.

Freischlader de Steinmeier’in hükümet uçağının kapısında sık sık kollarını kavuşturarak beklediği sırada hazır bulundu.

Ana gündem Gazze'ydi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bir süre bekletilmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanı Sultan bin Saad El Muraikhi geldi ve daha sonra Emir Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmek üzere yola çıkıldı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri, görüşmede, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, sivillerin korunmasının, insani yardımların Gazze Şeridi sakinlerine ulaştırılmasının, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre iki devletli çözümler bulunmasının önemini vurguladı.

'Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe tepki'

Öte yandan Alman basınına yansıyan olayda, Alman hükümetinin İsrail’e destek verdiği hatırlatıldı ve yaşanan durumun buna karşılık bir tepki olduğu belirtildi.

Almanya, Gazze'de yaşanan katliamın sorumlusu İsrail'e verdiği açık destekle biliniyor.

Gazze'deki katliamı İsrail'in kendini meşru müdafaa hakkı olarak gören Almanya'da Cumhurbaşkanı Steinmeier, Orta Doğu turu öncesi yayınladığı video mesajında, ziyaretinin “terör mağduru ve kendini savunan İsrail ile dayanışma” amacı taşıdığını belirtti.

Ayrıca Steinmeier, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "Bir var oluş savaşı olduğunu" ileri sürerek "Hamas'ın bölgede bir savaş başlattığını ve kimsenin İsrail'i kendisini savunma hakkı ve terörle mücadelesinden dolayı kınayamayacağını" iddia etti.