Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'de: Türkiye'yi ziyaret etmek benim için büyük onur Ankara temaslarına başlayan Steinmeier, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasında 'derin dostluğun' olduğunu söyledi.

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AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Steinmeier, resmi temaslar çerçevesinde geldiği Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Anıtkabir ziyaretine bir heyet de eşlik etti. Steinmeier, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"100 yıllık derin dostluğun temelini attı"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, deftere şunları yazdı:

Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur.



Onun Avrupa'ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 100 yıllık derin dostluğun temelini attı.

"Milyonlarca Türk kökenli insan ülkemi zenginleştiriyor"

Halklarımız, birbirlerinin ülkelerinde daha iyi bir yaşam ya da koruma arayan cesur kadın ve erkeklerin pek çok hikayesiyle şekillenen samimi bir bağ hissediyor.



Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştiriyor ve şekillendiriyor. Bağların bu hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel taştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)