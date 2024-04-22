Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e İstanbul'da Filistin protestosu Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul'da, Almanya’nın İsrail’e destek vermesi nedeniyle protesto edildi.

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AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul oldu.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye geldi: Vali Gül karşıladı

Almanya Cumhurbaşkanı'nı; İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla 1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Sirkeci Garı’nı ziyaret etti.

Sirkeci Garı'nda protesto edildi: Soykırım suçlusu katil Almanya...

Steinmeier, ziyaret sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.

Sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Öte yandan Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)