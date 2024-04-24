Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e mangal başında vize ricası Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İstanbul’da verdiği davette ney çalan müzisyen Burcu Karadağ, vize sorununu anlatma fırsatı bulduğunu ve konuk cumhurbaşkanının görevlilere "çözün bu işi" diye görevlendirmede bulunduğunu söyledi.

ANKA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla üç günlük resmi ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi.

Gündüz Sirkeci Garı'nda Türklerin Almanya'ya göçünü anlatan bir sergiyi gezen Steinmeier, İstanbul Boğazı turunun ardından Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında, iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e vize sorunundan dert yandı

Davette, Türkiye'nin ünlü neyzen Burcu Karadağ da Steinmeier ve konuklar için kısa bir ney konseri verdi.

Instagram hesabından Steinmeier, İmamoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile fotoğraflarını paylaşan Karadağ, Steinmeier'e Türkiye-Almanya arasındaki vize sorunundan söz ettiğini anlattı.

Karadağ ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı'nın da "Çözün bu işi" diye görevlendirme yaptığını da aktardı.

"Çözün bu işi"

Burcu Karadağ'ın paylaşımı şöyle: