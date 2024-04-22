Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Steinmeier, Vali Gül tarafından karşılandı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinin ayrıntıları belli oldu.

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AA & Ensonhaber

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kuracağı resmi temaslar kapsamında Türkiye'ye geldi.

Steinmeier, üç gün sürecek görüşmelerde bulunacak. Alman lideri taşıyan uçak, ziyaretin ilk durağı olan İstanbul'a indi.

Almanya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Vali Gül karşıladı

Steinmeier'i burada İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

İstanbul'un ardından Gaziantep ve Ankara'ya gidecek

Frank-Walter Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Megakent'teki programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi ve Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmelerde bulunacak.

Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarına katılacak

Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in, burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

Erdoğan ile Ankara'da görüşecek

Steinmeier'in, 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.