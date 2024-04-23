AA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki temaslarına Gaziantep ile devam etti.
İlk durağı olan İstanbul'a gelen Steinmeier, buradaki görüşmelerinin ardından Gaziantep'e geçti.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, kentte bir dizi ziyaretlerde bulunacak.
Steinmeier Gaziantep'te
Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.
Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.
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