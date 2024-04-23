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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı olan İstanbul'a geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, karşıladı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier akabinde ise İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve akşam saatlerinde Çukurcuma'ya geçti.
Masumiyet Müzesi'ni gezdi
Masumiyet Müzesi’ni Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir’e Orhan Pamuk gezdirdi.
Müzeyi gezdikten sonra bölgeden ayrılmak üzere aracına binen Cumhurbaşkanı, Filistin protestosuyla karşılaştı.
"Yaşasın Filistin" şarkısı çalındı
Müzenin karşısında bulunan bir antikacı dükkanı, Filistin bayrakları asıp “Leve Palestina” şarkısını çalarak Steinmeir’i protesto etti.
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