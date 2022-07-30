Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.848
-0.67%
BTXN Coin
10.39
-2.80%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir'de

    Ankara’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
    • 30.07.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir'de

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’ye geldi.

    Dün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Baerbock, bugün Anıtkabir’e gitti.

    Çelenk bıraktı

    Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

    Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

    “Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk”

    AA'nın haberine göre Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Baerbock, deftere şunları yazdı:

    “Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla.”

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #1

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #2

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #3

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #4

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #5

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #6

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir de #7


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    'Rus ordusu Kiev ve bazı kentlere füzeyle saldırdı'
    Dünya

    "Rus ordusu Kiev ve bazı kentlere füzeyle saldırdı"

    Görüş Bildir