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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Anıtkabir'de
Ankara’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
- 30.07.2022 - 10:51
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’ye geldi.
Dün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Baerbock, bugün Anıtkabir’e gitti.
Çelenk bıraktı
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk”
AA'nın haberine göre Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Baerbock, deftere şunları yazdı:
“Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla.”