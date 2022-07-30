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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock CHP heyeti ile görüştü

    CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
    • 30.07.2022 - 13:26
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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock CHP heyeti ile görüştü

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Türkiye temasları devam ediyor...

    AA'nın haberine göre dün Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Baerbock, muhalefet ile temasa geçti.

    CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.

    CHP heyeti ile bir araya geldi

    Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

    "CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır"

    Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır.

    Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock CHP heyeti ile görüştü #1

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock CHP heyeti ile görüştü #2


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