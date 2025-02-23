Almanya genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı

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Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik partileri yüzde 29 oy aldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu.

Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi'nin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek yüzde 13,5'e indi.

ERDOĞAN'A OY ÇIKTI

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla beraber ilginç olaylar da yaşandı.

Bir seçmenin oyunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görüldü.