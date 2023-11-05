Almanya rahatsız: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı hedef alındı Alman Stuttgarter Zeitung Gazetesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve İletişim Başkanlığı’nı hedef alan bir yazı kaleme alındı. İsrail yanlısı yazıda "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona bağlı İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor" ifadelerine yer verildi.

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İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin'de katliam yapıyor.

Dünyanın sözde süper güçleri bu saldırılara sesini çıkaramazken Türkiye mazlum insanların yanında yer almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları İsrail ve Filistin arasında yapıcı bir çözüm için yoğun diploması trafiği sergiliyor.

Batı rahatsız oldu

Batı medyası ise Türkiye'nin bu adımlarından rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı hedef alındı

Almanya’da yayın yapan Stuttgarter Zeitung Gazetesi’nde, Anne Pollmann imzalı “Orta Doğu Çatışmasında Erdoğan… İstekli Bir Arabulucudan Körükleyiciye Dönüşmek” başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanlığı hedef alındı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazzelilere yönelik katliamlarına sert tepki vermesine değinilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor" ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak istiyordu"

İşte Stuttgarter Zeitung Gazetesi’nde Anne Pollmann imzalı yayımlanan yazıdan bazı kısımlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak istiyordu. Ancak şimdi söylemini artırıyor ve açık niyetli bir şekilde İsrail Başbakanı Netanyahu ile temasını kesiyor.

"Ankara açısından Orta Doğu'daki savaşın şamar oğlanı belli"

Barbarlık, savaş suçları, etnik temizlik; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona bağlı İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor. İsrail'e yönelik 1.400'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Erdoğan, İslamcı Hamas'ı ‘terör örgütü değil’, ‘kurtuluş örgütü’ olarak nitelendirdi. Ankara açısından Orta Doğu'daki savaşın şamar oğlanı belli. Türk Devlet Başkanı, Gazze Şeridi'nde şu anda yaklaşık 9.500 Filistinli kurbana duyulan empatiyi ifade etmekten çok daha fazlasıyla meşgul.

"Sürekli ateşkes ve barış müzakereleri çağrısında bulunuyor"