Almanya tahliye ettiği vatandaşlarından para istedi

Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından dünyanın birçok noktasında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye eden Alman hükümeti, tahliye edilenlerden uçak parası toplamaya başladı.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde ikinci dalga endişesi baş göstermişken, her fırsatta sosyal devlet anlayışıyla övünen Alman hükümetinden şaşırtıcı bir hamle geldi.

Geçtiğimiz mart ayında salgının patlak vermesinin ardından yurt dışında birçok noktada sıkışıp kalan 240 binin üzerinde Alman vatandaşı, hükümet tarafından tahliye edilmişti.

TÜRKİYE VATANDAŞLARINI ÜCRETSİZ TAHLİYE ETTİ

Başta Türkiye olmak üzere benzer hizmetleri kendi vatandaşları için ücretsiz bir şekilde yerine getiren ülkelerin varlığına rağmen Almanya, çok tartışılacak bir karara imza attı. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanılan bu tahliye kampanyasının ardından vatandaşlara “fatura” kesilmesi öngörüldü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kiralanan uçaklarla evlerine getirilen Almanlara, 200 ila 100 euro arasında ücret tahsil edileceği açıklandı. Tahilye maliyetinin en az yüzde 40’ının karşılanması beklenen kampanyada, vatandaşların alındığı noktalara göre de ücret tarifesi olacak.

Sadece uçakla değil, kara yoluyla da getirilen vatandaşlar, bu uygulamaya dahil edilecek.

MESAFEYE GÖRE TAHLİYE PARASI

Hükümet, Kanarya Adaları, Kuzey Afrika gibi rotalardan yapılan tahliye işlemleri için uçuşlar için 200 euro tahsil ederken, Güney Amerika ve Asya'dan geri dönenlerden 600, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan geri getirilenlerden ise 1000 euroluk “yolculuk” ücreti alacak.

Alman hükümetinin uyguladığı bu politika, vatandaşları şaşkına çevirmişken, bir şirketmişçesine “mesafeye göre ücret” uygulaması, eleştiri oklarının da hedefine oturdu.