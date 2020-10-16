Almanya, Türkiye’de tatil yapanları karantinadan muaf tutma kararı aldı

Türkiye’de tatil yapanların Almanya’ya döndüğünde karantinaya girme zorunluluğu ortadan kalktı. Karar, Türk turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Almanya’da Türk turizmcileri sevindirecek bir karar alındı.

Bilindiği üzere, Alman hükümeti Türkiye’yi koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasında göstererek Türkiye’den Almanya’ya dönenlere karantina zorunluluğu getirmişti.

Yapılan çalışmaların ardından, Türkiye’den Almanya’ya gidenler karantina zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Önceki gün kabul edilen düzenlemeye göre, karantinaya girmemek için koronavirüs testinin yapılması yeterli olacak.

ALMAN TURİST SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Birçok otel ve havalimanında koronavirüs testinin yapılıyor olması, turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Bu zorunluluğun ortadan kalkmasıyla beraber, Türkiye’de tatil yapmayı planlayan Alman turistlerin sayısını artırması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle yaz aylarını evinde geçirmek zorunda kalan Almanların, kasım ayına kadar hava sıcaklıklarının düşmediği tatil bölgelerine gidebilmesinin önü açıldı.

"İŞLER DOĞRU YÖNDE GELİŞİYOR"

Sun Express Ticaret Direktörü Peter Glade, “İşler doğru yönde gelişiyor. Federal eyaletler, model düzenlemeyi şu anda olduğu gibi uygularsa bu Türkiye’ye kış aylarında daha fazla rezervasyon yapma şansı verecektir.” dedi.