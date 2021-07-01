Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.

Almanya geçen ay Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın duyurduğu şekliyle, aralarında Türkiye'nin de olduğu 80'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırdı.

Bakanlığın açıklamasında, “Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi.” denildi.

"KISITLAMALARI SÜRDÜRMEK İÇİN BİR SEBEP YOK"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.