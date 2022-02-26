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Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.
- AA
- 26.02.2022 - 21:10
Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.
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