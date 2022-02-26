Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
545.149
1.09%
BTXN Coin
39.12
-1.93%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

    Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.
    • AA
    • 26.02.2022 - 21:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

    Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

    AYRINTILAR GELİYOR..


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belirsiz
    Futbol

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belirsiz

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Blinken'la görüştü
    Dünya

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Blinken'la görüştü

    Görüş Bildir